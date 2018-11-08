بالفيديو...روسيا والصين تخططان لتصنيع طائرات "سي آر-929"

أعلن مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة "راديو إليكترونيك تكنولوجيز" الروسية، فلاديمير ميخييف، أن روسيا والصين تخططان مستقبلا، لإنتاج عدة مئات من طائرات "سي آر-929" المدنية، ذات التصميم المشترك.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميخييف لوكالة "سبوتنيك"، على هامش معرض طيران الصين- 2018، اليوم الخميس:

"إن مشروع طائرات "سي آر-929"، هو في المرحلة التجريبية، التي ستقود لإنشاء العديد من الآلات التجريبية لأعمال التصميم. إذا تحدثنا عن عمليات التسليم المتسلسلة، فإننا اليوم نتحدث عن عدة مئات من هذه الطائرات — هذه سلسلة جيدة جدا، طائرة ثقيلة بما فيه الكفاية".

— Frank Kodbaye (@Kodbaye) November 8, 2018

وأشار ميخييف إلى أن الصين تخطط، في العام المقبل، لإبرام عقود مع شركات المقاولات لتصنيع أنظمة ووحدات مختلفة لهذه الطائرة، المعدات الإلكترونية والهيكل ونظام الوقود، وغيرها.

وكان قد جرى عرض الطائرة، يوم الثلاثاء الماضي، على هامش معرض "طيران الصين- 2018".

ويذكر أن شركة "راديو إليكترونيك تكنولوجيز" الروسية تقوم حاليا بتطوير أجهزة الطائرة.

وتعتزم روسيا والصين تنفيذ خطط لبناء طائرة "سي آر-929" بحلول عام 2025-2027. ووفقا للطرفين الشريكين، فإن الطائرة الجديدة، التي تتسع إلى 250-300 مسافر، ستنافس طائرات شركات الطيران العالمية الرائدة الأخرى — وهي إيرباص الأوروبية وبوينغ الأمريكية، وستحوز على حصة كبيرة في السوق، ليس فقط في روسيا والصين، ولكن وفي الدول الأخرى أيضاً.

وتقدر تكلفة البرنامج حاليا بـ 13-20 مليار دولار. الرحلة الأولى للطائرة من المتوقع أن تكون في عام 2025.