الخارجية الروسية: الانتخابات النصفية شأن أمريكي داخلي ولا نتدخل في هذه الأمور

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الانتخابات النصفية شأن داخلي للولايات المتحدة، وروسيا لا تتدخل في هذه الأمور.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول تأثير الانتخابات النصفية على العلاقات بين واشنطن وموسكو: "أقول بصدق، إن هذا الموضوع هو شأن داخلي للولايات المتحدة، لقد قلنا مرارا وأكدنا موقفنا، من المستغرب أن نقوم بذلك في كل عام. ولكن بالنظر إلى الأجواء التي أنشأتها الولايات المتحدة، أعني السياسيين وممثلي الحركات السياسية المختلفة، نحن مضطرون في كل مرة للتأكيد أن هذه المسألة شأن داخلي للولايات المتحدة. لذلك، لا نرى حاجة للتعليق، لأننا نتحدث عن شؤون داخلية لدولة أخرى ذات سيادة. روسيا لا تتدخل في هذه الأمور".

© AP Photo / Richard Drew ترامب يوقع مرسوما حول مسؤولية التدخل في الانتخابات الأمريكية وأعربت زاخاروفا عن أملها بأن تتمكن واشنطن، رغم الوضع السياسي الداخلي الصعب للغاية في الولايات المتحدة، من الاهتمام بتطبيع العلاقات مع روسيا.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنه "لا أساس لها على الإطلاق". وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم بانتخابات الولايات المتحدة وبلدان أخرى، بأنه لا يوجد دليل يدعم ذلك. وأعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أيضا بأنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية.