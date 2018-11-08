بوغدانوف يلتقي ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق

التقى مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، اليوم الخميس، مع مدير الدائرة السياسية وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في دمشق، أنور عبد الهادي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "تم خلال اللقاء بحث آفاق التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، بما فيها التسوية في إطار الجهود الروسية المبذولة للمساعدة على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. كما تم تبادل الآراء حول الموضوعات الراهنة على أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية السياسية للأزمة السورية".

© Sputnik . Alexey Filippov موسكو: بوغدانوف يبحث مع السفير السوري تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين

وجدير بالذكر، أن بوغدانوف كان التقى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، مع عضوي المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر طاهر وعارف عرفان، وبحث معهما آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، ومشاكل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وكانت حركتا فتح وحماس قد وقعتا يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي القائم منذ عشر سنوات.

كما اتفقت الحركتان على استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.