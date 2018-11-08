غورباتشوف يعلن موقفه من "الحرب الباردة"

أعلن رئيس الاتحاد السوفييتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، عن ضرورة بذل كل ماهو مطلوب لوقف الحرب الباردة.

تصريحات الرئيس السوفييتي السابق جاءت على هامش حضوره لعمل سينمائي وثائقي عن حياة الرئيس السابق.

© REUTERS / Maxim Shemetov غورباتشوف: بداية سباق تسلح جديد

وتحدث قائلا "نرى الآن محاولات كثيرة لعكس كل شيء، وإرجاع العالم إلى الماضي، الخطر الأكبر هو العودة للمواجهة، هناك بداية سباق تسلح جديد، إنهم يتحدثون عن حرب نووية كما لو أنه شيء مسموح به، فهم يستعدون ويناقشون السيناريوهات".

وتابع قائلا "الحرب الباردة باعتقادي يمكن ان تتوقف، وسأفعل كل شيء من أجل إيقافها".

يذكر بأن غورباتشوف كان قد وصف في وقت سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى بخطوة لبداية سباق تسلح جديد.

وأشار غورباتشوف أنه في عام 2002 قامت واشنطن بالانسحاب من معاهدة الصواريخ الباليستية المضادة، بالإضافة إلى خروجها من الاتفاق النووي الموقع مع إيران واليوم ضحية جديدة هي معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.