نزع أكثر من 70 لغما ألمانيا في القطب الشمالي

عثر على أكثر من 70 لغما من عيار 81 ملم، في منطقة بيتشينغا في إقليم مورمانسك الواقع على الحدود مع النرويج تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي "FSB" في منطقة القطب الشمالي الغربي أنه:

"نتيجة لتنفيذ أنشطة بحثية عملية في منطقة بحيرة تشابري التي تبعد نحو 22 كيلومترا عن منطقة بيتشينغا في إقليم مورمانسك، تم العثور على ذخيرة ألمانية تعود لفترة الحرب الوطنية العظمى".

كما جاء في البيان: "الذخيرة كانت مكونة من 71 لغما ألماني الصنع من عيار 81 ملم".

ووفقا للخبراء، فإن الكتلة الإجمالية للمتفجرات بلغت نحو 37 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وكانت المتفجرات موجودة على الأرض في العراء وكان يمكن أن تقع في أيدي تجار الأسلحة والذخائر والمتفجرات، أو في أيدي الإرهابيين.

وتم التخلص من الألغام من قبل الخبراء على الفور.