وفدا سوريا وفرنسا ضمن الوفود الشرفية إلى منتدى يالطا الاقتصادي

أفاد نائب رئيس اللجنة التنظيمية لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي، أندريه نازاروف، اليوم الجمعة، أنه من المخطط منح وفدي فرنسا وسوريا إلى المنتدى صفة وفود شرفية.

موسكو — سبوتنيك. وقال نازاروف، خلال جلسة اللجنة التنظيمية لمنتدى يالطا الاقتصادي الخامس:

"في عام 2019 نقترح منح هذا الوضع لوفدين أجنبيين، أحدهما وفد من فرنسا… وآخر من الجمهورية العربية السورية".

ويعقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، العام المقبل في الفترة ما بين 17 إلى 20 نيسان/ أبريل.

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية.

وتنظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم الإدارة الرئاسية الروسية.