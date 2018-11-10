لافروف يبحث مع وزيرة خارجية النمسا العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل، خلال اتصال هاتفي العلاقات بين موسكو وفيينا على ضوء اعتقال العقيد النمساوي السابق المشتبه به بالتجسس لصالح روسيا .

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت، إن لافروف أكد لنظيرته أنه "يجب مناقشة أية مخاوف مشتركة محتملة من خلال قنوات الحوار الراسخة وعلى أساس الحقائق".

© Sputnik . Alexei Danichev النمسا تكشف جاسوسا يعمل لصالح روسيا

فيما أعربت وزيرة الخارجية النمساوية عن أملها بألا يعكّر سلوك فيينا بشأن قضية التجسس صفو العلاقات مع موسكو.

هذا وقد صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس بأن الاتحاد الأوروبي على علم باحتجاز ضابط سابق في الجيش النمساوي متهم "بالتجسس" لصالح روسيا، وبقرار وزيرة الخارجية النمساوية إلغاء زيارتها لموسكو، ويرى أن هذا شيء غير مقبول ويحتوي على "تحدٍ" من جانب روسيا.

وكرد فعل تجاه الحادث قامت السلطات النمساوية باستدعاء القائم بأعمال السفير الروسي لدى فيينا، كما ألغت وزيرة الخارجية، كارين كنايسل، زيارة لها إلى العاصمة الروسية كانت مقررة مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، كما استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير النمساوي في موسكو وقدمت له احتجاجا بشأن مزاعم اشتباه تورط عقيد سابق في القوات المسلحة النمساوية بالتجسس لصالح روسيا.