مصدر: بوتين لن يثير تساؤلات حول العقوبات ضد روسيا خلال الاجتماع مع ترامب

صرح مصدر من الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى باريس، أن بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، قد يناقشان معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، خلال اجتماع قصير بباريس اليوم.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إننا "نتوقع أن يتطرق القادة إلى هذا السؤال".

وأضاف المصدر أن الرئيس الروسي لن يبادر بمناقشة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد روسيا.

وقال "العقوبات ليست على أجندتنا، لذلك لن نرفع أبدا أسئلة بشأنها من أنفسنا".

وسيجتمع بوتين مع ترامب اليوم خلال غذاء عمل في باريس اليوم الأحد.