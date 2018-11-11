بوتين يصل باريس للمشاركة في الاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور العرض العسكري، بمناسبة الاحتفال بمائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

باريس- سبوتنيك. وبحسب مراسل سبوتنيك، فإن الرئيس الروسي لم يحضر العشاء الذي نظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية الاحتفال، وسيتوجه موكبه مباشرة إلى منطقة "قوس النصر"، حيث من المقرر أن يبدأ الاحتفال في الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي.

وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية سيحضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الأمريكي ترامب والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.