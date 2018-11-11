موسكو تطالب واشنطن بالتوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس

طالبت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف عن اضطهاد الصحفيين الروس، وذلك على احتجاز الصحفي الروسي ماكيفيتش في واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية "احتجاز الصحفي الروسي مالكيفيتش في مطار بواشنطن يثير قلقنا بشكل كبير".

وأضافت الخارجية أن "روسيا تعتبر سؤال الصحفي مالكيفيتش عن التأثير الروسي على الانتخابات الأميركية محاولة لخلق ذريعة لعقوبات جديدة"، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول منع الشعب الأمريكي من الحصول على معلومات موضوعية.

كما لفتت إلى أن استجواب الـ"أف بي أي" الذي دام لساعات طويلة حول أنشطة مالكيفيتش الصحفية يظهر حملة الضغط التي تشنها أمريكا على وسائل الإعلام الروسية.

وتابعت الخارجية الروسي "روسيا تأمل أن تكون واشنطن على دراية بعدم القبول بقطع العلاقات بين الدول لصالح الشأن السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".