بوتين: اقتراح إنشاء جيش أوروبي ليس جديد لكنها رغبة واضحة لضمان الأمن

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مقترح الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، حول إنشاء جيش أوروبي موحد ليس بجديد، مشيرا إلى أن سعي أوروبا لتوفير أمنها بنفسها أمر مفهوم وطبيعي.

موسكو- سبوتنيك وقال بوتين لقناة "آر تي فرانس": "فيما يخص إيجاد قوات مسلحة بديلة، أوروبية مشتركة، فإن هذه الفكرة ليست جديدة، والرئيس ماكرون قام للتو بإنعاشها، إلا أن أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين، كجاك شيراك، حدثوني بذلك، وهذه الأفكار كانت موجودة قبله".

© Sputnik . Алексей Витвицкий ماكرون يقترح تشكيل جيش أوروبي

وتابع بوتين "إن أوروبا كيان اقتصادي قوي… وبشكل عام، فإنه من الطبيعي أنهم يريدون أن يكونون مستقلين، ومعتمدين على أنفسهم، وذات سيادة في مجال الدفاع والأمن".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وللأمن السيبراني، مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.