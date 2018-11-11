بوتين: اقتراح إنشاء جيش أوروبي ليس جديد لكنها رغبة واضحة لضمان الأمن

موسكو- سبوتنيك وقال بوتين لقناة "آر تي فرانس": "فيما يخص إيجاد قوات مسلحة بديلة، أوروبية مشتركة، فإن هذه الفكرة ليست جديدة، والرئيس ماكرون قام للتو بإنعاشها، إلا أن أحد الرؤساء الفرنسيين السابقين، كجاك شيراك، حدثوني بذلك، وهذه الأفكار كانت موجودة قبله".
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك وللأمن السيبراني، مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.
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