بوتين يقول إنه تحدث مع ترامب في باريس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أجرى محادثة قصيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس.

وقال الرئيس الروسي "نعم"، عند جوابه على أحد الأسئلة حول ما إذا كان قد تحدث مع الرئيس الأمريكي أثناء تناول إفطار عمل في قصر الإليزيه، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضيوف للمشاركة في فعاليات بمناسبة الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

© Sputnik . Sergey Guneyev بوتين: موسكو لن تكون الطرف الذي سيغادر معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين إن الزعيمين الروسي والأمريكي لم تتح لهما الفرصة لإجراء محادثة شاملة. ووفقا له، استقبل بوتين وترامب بعضهما البعض خلال إفطار عمل في باريس.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، لحضور العرض العسكري، بمناسبة الاحتفال بمائة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وتحتفل العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى والتي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية سيحضر الاحتفال أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم الرئيس الأمريكي ترامب والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.