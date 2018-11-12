موسكو: حاولنا إقناع طالبان بالمحادثات المباشرة مع كابول لكنهم رفضوا

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، إن حركة "طالبان" رفضت إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح المبعوث الروسي: "الحكومة الأفغانية اشترطت أن تجري محادثات مباشرة مع حركة طالبان على هامش مشاورات موسكو. نحن اتصلنا بطالبان وكنا مهتمين بذلك، وطالبنا قيادة حركة طالبان بالرد إيجابيا قدر الإمكان، لكنهم رفضوا قطعا".

وذكر كابولوف أن لقاء موسكو حول أفغانستان، والذي كان من المفترض انعقاده في سبتمبر/ أيلول، تأجل ليعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب موقف كابول، التي اشترطت محادثات مباشرة مع حركة طالبان.

وأضاف: "كما تعلمون في البداية كان التخطيط لعقد المؤتمر في سبتمبر، لكن فيما بعد، وخلال حديث هاتفي مع لافروف، طالب الرئيس الأفغاني استنادا إلى ظروف مختلفة، بتأجيل هذه الفعالية شهرا واحدا".

وتابع: "روسيا طرحت خارطة طريق عامة والأمر يعتمد على عوامل عديدة منها الانتخابات"، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسة تكمن في تهيئة الأجواء لمفاوضات مباشرة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان في المستقبل.