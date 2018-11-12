موسكو: حاولنا إقناع طالبان بالمحادثات المباشرة مع كابول لكنهم رفضوا قطعيا

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موسكو: حاولنا إقناع طالبان بالمحادثات المباشرة مع كابول لكنهم رفضوا قطعيا

يتبع…