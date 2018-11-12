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16:11 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    النفط

    الكرملين يعلق على المحادثات المحتملة بين بوتين والعاهل السعودي بشأن النفط

    © AP Photo / Hasan Jamali, File
    روسيا
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أنه حتى الآن لا توجد خطط لإجراء مباحثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والملك السعودي، سلمان بع عبد العزيز آل سعود، حول الأوضاع الراهنة في سوق النفط، لكن ذلك ممكن في حال دعت الحاجة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت هناك خطة لإجراء محادثة بين بوتين وملك المملكة العربية السعودي، نظرا للتقلبات الناتجة في سوق النفط: "في الوقت الراهن لا توجد خطة، لكنكم تعرفون أن الاتصالات الهاتفية قد تجري عند الضرورة بسرعة كبيرة".

    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
    © Sputnik . Maxim Blinov
    وزير الطاقة الروسي: الوضع مع إيران لا يعطي تنبؤا دقيقا بشأن سوق النفط في 2019

    هذا وارتفعت أسعار النفط العالمية وفقاً لبيانات التداول، صباح اليوم الإثنين، بنسبة 1-1.5 في المئة، وذلك على خلفية بيان المملكة العربية السعودية حول عزمها تخفيض إنتاجها في كانون الأول/ ديسمبر.

    وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أن التحليل الفني الذي أجراه أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول من خارج المنظمة يظهر ضرورة تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وكان الفالح قد أعلن أمس، أن بلاده تنوي تخفيض صادراتها من النفط في كانون الأول/ديسمبر بـ500 ألف برميل يوميا مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر.

    وعقد وزراء النفط من الدول الكبرى المنتجة للخام في العالم اجتماعا، يوم أمس الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبحث إمكانية العودة إلى سياسة "الحد من إنتاج النفط الخام".

    ويأتي ذلك على خلفية العقوبات الأميركية ضد إيران، والتي كانت تهدد بخفض المعروض العالمي وزيادة الأسعار في أسواق النفط العالمية.

    وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 20 بالمئة خلال شهر واحد، بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، في بداية تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

    وانخفض سعر البرميل من خام نفط "برنت"، الجمعة الماضية، إلى أقل من 70 دولارا؛ وذلك للمرة الأولى، منذ نيسان/ أبريل الماضي، فيما تراجع سعر النفط الخفيف إلى ما دون 60 دولارا للبرميل.

    يذكر أنه سبق واتفقت دول "أوبك" ودول من خارجها، أواخر 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بإجمالي 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض حجم إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي نهاية الأمر تم في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تمديد مدة سريانه لــتشمل عام 2018 كله.

    انظر أيضا:

    وزير الطاقة الروسي: الوضع مع إيران لا يعطي تنبؤا دقيقا بشأن سوق النفط في 2019
    صعود أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفض إمدادات ديسمبر
    وزير النفط العماني: غالبية "أوبك" وحلفائها يدعمون خفض الإنتاج
    الكلمات الدلالية:
    سلمان بن عبد العزيز آل سعود, فلاديمير بوتين, السعودية, روسيا
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