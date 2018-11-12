الكرملين يعلق على محادثات بوتين وترامب في باريس

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تبادلا بعض الكلمات في باريس، واتفقا على ضرورة إجراء المحادثات.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين يعتزمان قبل كل شيء إجراء محادثات حول معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وذلك خلال قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، التي ستجري في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر.

© AP Photo / Ludovic Marin ابتسامة ترامب الحارة وإبهام بوتين... كيف كان اجتماع القادة في باريس

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في باريس خلال فعاليات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الزعيمين الروسي والأمريكي تحادثا، كما انضم إليهما ماكرون وميركل. وقد ناقشوا المعاهدة النووية والوضع في سوريا والمملكة العربية السعودية وأفغانستان والصين، إضافة إلى قضايا التجارة والعقوبات.

كما أكد بوتين للصحفيين أن لقاءه مع ترامب في باريس كان إيجابيا.