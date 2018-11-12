الكرملين يعلق على محادثات بوتين وترامب في باريس

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين يعتزمان قبل كل شيء إجراء محادثات حول معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وذلك خلال قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، التي ستجري في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الزعيمين الروسي والأمريكي تحادثا، كما انضم إليهما ماكرون وميركل. وقد ناقشوا المعاهدة النووية والوضع في سوريا والمملكة العربية السعودية وأفغانستان والصين، إضافة إلى قضايا التجارة والعقوبات.
كما أكد بوتين للصحفيين أن لقاءه مع ترامب في باريس كان إيجابيا.
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