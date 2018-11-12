بيسكوف: بوتين ونتنياهو ناقشا في باريس شؤون العلاقات الثنائية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء في باريس، شؤون العلاقات الثنائية.

موسكو — سبوتنيك وقال بيسكوف للصحفيين: "شارك أكثر من 70 رئيسا ورئيس حكومة في لقاء باريس يوم أمس، وبوتين تحدث مع العديد منهم بشكل مقتضب، لدقيقة أو دقيقتين، وتحدث مع نتنياهو لحوالي 10 أو 15 دقيقة على حدة، حيث ناقشا شؤون العلاقات الثنائية".

© Sputnik . Sergey Guneev نتنياهو عن لقائه الرئيس بوتين في باريس: جيد وعملي ومهم

واحتفلت العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، بإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى التي تعرف بـ"الذكرى المئوية للهدنة" نسبة للهدنة التي تم التوقيع عليها بين ألمانيا والحلفاء في الحادي عشر من نوفمبر عام 1918 في بلدة كوبيانيي الفرنسية.

وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية حضر الاحتفال أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة من حول العالم منهم: الرئيس الأمريكي ترامب والمستشارة الألمانية ميركل والرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.