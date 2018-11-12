الكرملين يرد على اتهامات الغرب حول تعطيل نظام "جي بي إس" خلال مناورات الناتو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أنه لا علم لدى الكرملين بعلاقة روسيا بتعطل نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" خلال مناورات حلف الناتو، مشيرا إلى أن الغرب يتهم روسيا باستمرار بجميع الخطايا.

© Sputnik . Maxim Tumanov مقاتلتان روسيتان تثيران الذعر في مناورات "الناتو" الحربية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا علماً بأنه يمكن أن تكون لروسيا علاقة بأعطال نظام الملاحة العالمي. يجب التوجه إلى الخبراء أو وزارة الدفاع. لكنكم تعلمون أنه يوجد الآن توجه باتهام روسيا بجميع أنواع الخطايا، وعادةً جميع هذه الاتهامات تكون خالية من أي أساس".

هذا وكان رئيس الحكومة الفنلندية، يوها سيبيل، قد أعلن سابقاً، أن سلطات بلاده تدرس العطل المحتمل لنظام الملاحة العالمي أثناء مناورات حلف الناتو، مفترضاً أنه بإمكان روسيا أن تكون وراء هذه الأعطال.

يذكر أن مناورات "منعطف ترايدنت — 2018" كانت قد جرت في الفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمشاركة حوالي 10 آلاف مركبة ، 130 طائرة و70 سفينة من 30 دولة.