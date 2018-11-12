بيسكوف: بوتين لم يلتق بنظيره الأوكراني في فرنسا

© Sputnik . Michail Klimentjev بيسكوف: بوتين ونتنياهو ناقشا في باريس شؤون العلاقات الثنائية

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد تحدث مع نظيره الأوكراني: "لا لم يحدث هذا، لم يلتقيا".

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو قامت وستقوم بكل ما يمكن لتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأضاف بيسكوف:

بالطبع، قامت روسيا وتعتزم القيام بكل ما يمكن… وكل ما هو مطلوب منها بشأن ضمان تنفيذ اتفاقات مينسك، لأنها هي الأساس الوحيد للتسوية السياسية للوضع في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأفاد بيسكوف رداً على سؤال بشأن مدى تأثير روسيا على دونباس: "هذا مجرد سؤال"، مؤكداً أن على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، توفير الاحتياجات ذات الأولوية، الأمن وترتيب قضايا دفع معاشات التقاعد وتأمين الأدوية والخدمات الطبية للسكان.

وأشار إلى أنه لا يستطيع سوى عدد قليل من القوى إجبار أو إقناع هذه الجمهوريات بالتخلي عن هذه الإجراءات ذات الأولوية، سواء كانت روسيا أو أية دولة أخرى.

هذا ويبحث الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي تبنت ثلاث وثائق منذ أيلول/ سبتمبر 2014 تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة.