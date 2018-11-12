ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 87.9 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. أظهرت مواد المصرف المركزي الروسي، اليوم الإثنين، أن "فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات روسيا الاتحادية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بلغ وفقا لمصرف روسيا، 87.9 مليار دولار، وهو ما يفوق بأربع مرات، مؤشر الفترة المماثلة من العام الماضي".

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وأوضح المركزي الروسي أن الدور الحاسم لعبته حالة الأسعار المواتية للسلع الرئيسية للصادرات الروسية والتباطؤ في نمو الواردات، مما أدى إلى زيادة فائض التجارة الخارجية بالسلع إلى (154.6 مليار دولار مقارنة مع 90.5 مليار مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017). في الوقت نفسه، انخفضت المساهمة السلبية الإجمالية للمكونات الأخرى للحساب الجاري.

نمو فائض الحساب الجاري الروسي ليبلغ 87.9 مليار دولار

ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 87.9 مليار دولار.