موسكو: لا نتعاون مع طالبان في مواجهة "داعش" في أفغانستان

وقال كابولوف في مقابلة مع قناة "آر تي": "نحن لا نمانع أن يكافحوا داعش، لكن هذا لا يعني أننا نتعاون معهم في ذلك. هم لا يحتاجون لتعاوننا، فهم يعتبرون داعش عدوهم".

وأضاف المسؤول: "منطق "عدو عدوي — صديقي" لا يعمل هنا. نحن ننظر إلى طالبان في سياق أوسع للتسوية السلمية في أفغانستان. نهاية داعش في أفغانستان ستأتي بعد إقامة السلام في البلاد".

وأردف قائلا:

بما أن طالبان تقوم بمحاربة الحكومة والقوات الأجنبية في أفغانستان، في الوقت الحالي لا يملكون الوقت والموارد من أجل مكافحة داعش. عندما وفي حال كان هناك مصالحة وطنية حقيقية، وإذا طالبان الموجودة حالياً ستوحد الجهود مع الأفغان الباقين وستشكل حكومة واحدة، ثقوا بقولي أن هذه الحكومة ستتمكن من القضاء على أية قوات من أمثال داعش خلال أسابيع عديدة.

يذكر أن أفغانستان، تشهد عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي، ومسلحي حركة "طالبان" التي تسيطر على 50 بالمئة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه في أفغانستان.