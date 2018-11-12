بغدانوف: تضمين الأكراد في تحضير مسودة الدستور السوري يبعد التوجهات الانفصالية

باليرمو- سبوتنيك. قال بغدانوف في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مؤتمر باليرمو من أجل ليبيا، حول رأيه بغياب جزء كبير من الأكراد عن عمل اللجنة الدستورية السورية، "السؤال الذي كان دائماً مطروحاً خلال العمل على الحل السياسي في سوريا هو "من يمثل المصالح الكردية". لأنّه حين كان يجري النقاش سابقاً على المستوى السياسي وحول مسودات الدستور، طبعا كان المنطق الصحيح هو تضمين الأكراد في هذا العمل وليس إبعادهم وبالتالي تغذية المشاعر الانفصالية، وهذا كان موقفنا منذ البداية".
وكانت الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق أن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السوري رياض حداد مسألة تشكيل اللجنة الدستورية وعودة اللاجئين.
وقالت الوزارة في بيان: "يوم السادس من نوفمبر قام نائب وزير الخارجية الروسية، مبعوث الرئاسة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، باستقبال السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير".
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