موسكو تدعو واشنطن لإعادة النظر في موقفها من التسوية الأفغانية

موسكو — سبوتنيك. وأشار كابولوف إلى أن الولايات المتحدة هي قوة دولية رائدة في مسألة التسوية الأفغانية، وإن استعداد واشنطن المحتمل للتفاوض سيدفع باتجاه تحقيق التقدم.

وقال كابولوف في مقابلة مع قناة "آر تي" اليوم الاثنين:

"كان بإمكانهم القيام بالكثير للبدء بحوار حقيقي، حوار سلمي هادف. لكن من أجل ذلك، يجب أن يبدأوا هم أنفسهم بالمشاركة في محادثة كهذه. لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد. نحن مستعدون للمساعدة، ولكن لهذا يجب أن نتأكد من أن نظراءنا الأمريكيين مستعدون للقيام بشيء على المستوى العملي".

ووفقا له: "لقد هزمت استراتيجيتهم المتمثلة في إكراه طالبان على السلام".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "الآن حان الوقت لمراجعة الاستراتيجية وجعلها أكثر عملية. فلماذا لا تكون هناك محاولة للانتقال إلى المفاوضات؟ لا أحد يتوقع أن يحدث التغيير في الموقف الأمريكي غداً. سيستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن إذا حدث ذلك، فإنه سيؤدي إلى إحراز تقدم في السلام في أفغانستان".

يذكر أن أفغانستان، تشهد عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على 50 بالمئة من أراضي البلاد.

بالمقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه في أفغانستان.