تعزيزات عسكرية في القاعدة الروسية بطاجكستان بعد أنباء عن تحضير لعمل إرهابي

أفاد مساعد قائد القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، فلاديمير ألكسندروف، أن القاعدة العسكرية انتقلت إلى نظام الخدمة المشدد بعد أنباء عن إلقاء القبض على مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد كانوا يعدون للقيام بعمل إرهابي على مدخلها.

دوشانبي — سبوتنيك . وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك":





"لم نحصل حتى الآن على أية معلومات من الأجهزة الأمنية الطاجيكية، لكن بعد رؤية المعلومات في الإنترنت، صدرت أوامر من قائد القاعدة العسكرية بالانتقال إلى نظام الخدمة المشدد".





وذكر مصدر في لجنة الأمن القومي في طاجيكستان، في وقت لاحق لوكالة "سبوتيك "، أن أجهزة الأمن في طاجيكستان احتجزت مجموعة تتألف من 12 شخصاً للاشتباه في إعدادهم لهجمات إرهابية في القاعدة العسكرية الروسية وفي المدرسة الروسية.





وقال المصدر: "كانت مجموعة إجرامية مؤلفة من 12 شخصًا وبتعليمات من تنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في روسي) ستنفذ هجومًا إرهابيًا على مدخل القاعدة العسكرية الروسية 201، وفي مدرسة وزارة الدفاع الروسية في دوشانبي".





ووفقا للمصدر، اعتُقل أعضاء المجموعة الإرهابية عندما تجمعوا في إحدى الشقق جنوب غربي دوشانبي.