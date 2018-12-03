روسيا تحدث وتبني سفن إنزال هجومية

أعلن رئيس شركة بناء السفن المتحدة الروسية "أو إس كا"، أليكسي رحمنوف، اليوم الاثنين، أن الشركة اتخذت قرارا بوضع الصيغة النهائية لمشروع بناء سفينة إنزال كبيرة "إيفان غرين" من مشروع 11711، فضلاً عن بناء سفينتين أو ثلاث أخرى.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر

وقال رحمانوف للصحفيين: "اعتمد قرار استكمال العمل على مشروع سفينة الإنزال الكبيرة من مشروع 11711 وبناء سفينتين أو ثلاث أخرى. هذا يتعلق ببدن السفينةـ بحيث ستكون أكثر ملائمة للإقامة وهذا هو التغيير الرئيسي".

وأردف: "أما سفينة "بيتر مورغونوف" فسنبنيها بالشكل الذي بنيت به "إيفان غرين" مع تعديلات طفيفة فقط، ثم سنرى".

ولفت رحمانوف إلى إن الشركة تناقش مع قيادة البحرية الروسية آفاق بناء سفن من هذا مشروع مشيراً إلى انتظار مواقف الأسطول.

يذكر أنه في وقت سابق كان من المخطط بناء سلسلة من 6 سفن من هذا المشروع، ولكن تم التخلي عن هذه الفكرة. حتى الآن، دخلت السفينة الرائدة "إيفان غرين" الأسطول الشمالي الروسي، أما سفينة "بيتر مورغونف" فيخطط لتسليمها للبحرية في عام 2019.