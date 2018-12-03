شاهد... لحظة إطلاق أول سفينة فضاء مأهولة منذ حادث أكتوبر

أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو.

بايكونور — سبوتنيك . وانطلقت اليوم الإثنين، أول مركبة فضاء مأهولة منذ حادثة تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من قاعدة بايكونور إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت المركبة طراز "سويوز ام اس-11" على متن الصاروخ الناقل من طراز "سويوز — اف غ"، وعلى متنها ثلاثة من رواد الفضاء، روسي وكندي وأميركية.

وانطلق الصاروخ الروسي الصنع من طراز سويوز من قاعدة بايكونور في قازاخستان اليوم الاثنين وعلى متنه طاقم من ثلاثة أفراد ليبدأ أول رحلة مأهولة لمحطة الفضاء الدولية منذ فشل مهمة بعد انطلاق الصاروخ في أكتوبر تشرين الأول بسبب عطل.

وأقلع الصاروخ سويوز إم.إس-11 اليوم وعلى متنه رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو ورائدة الفضاء آن مكلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ورائد الفضاء ديفيد سان-جاك من وكالة الفضاء الكندية.

ويعتبر ذلك هو أول انطلاق لمركبة فضائية مأهولة منذ حادثة أكتوبر/ تشرين الأول إلى المحطة الدولية.

وأعلن مركز غاغارين لإعداد رواد الفضاء، بأن طاقم المركبة "سويوز إم إس-11" سيبقى في المحطة الفضائية الدولية 194 يوما.

وكان من المقرر إطلاق هذه المركبة أواخير ديسمبر بعد عودة طاقم المركبة "سويوز إم إس-09" الذين لا يزالون يعملون إلى الآن في المحطة الفضائية الدولية. غير أنه بسبب حادث الصاروخ "سويوز-إف غي" في 11 أكتوبر الماضي تقرر تقديم موعد إطلاق المركبة إلى يوم 3 ديسمبر.