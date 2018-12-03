مسؤولة روسية: رقم قياسي جديد لروسيا سياحيا

أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية أولغا غولوديتس أنه من المتوقع أن يقضي 7.7 مليون سائح عطلة رأس السنة في المنتجعات الروسية.

وقالت غولوديتس: "خلال عطلة رأس السنة، نتوقع أن يتجاوز عدد السياح في المنتجعات الروسية 7.7 مليون شخص. هذا رقم قياسي ولكن نحن مستعدون لذلك".

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ووفقا لها، فإن سوتشي سوف تستقبل أكثر من 350 ألف سائح خلال عطلات الشتاء، وأكثر من 120 ألف سائح سيتوجهون إلى منتجعات جمهورية قرشاي- شركيسيا، ومدينة كيميروفو، ومورمانسك، ومقاطعة ساخالين، ومناطق روسية أخرى سوف تصبح أيضا وجهات شعبية.

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وأكدت غولوديتس أنه خلال عطلات الشتاء، سيتم تنظيم برامج ترفيهية للسياح وعلى وجه الخصوص رحلات سياحية وتعليمية للأطفال.

يذكر أن موضوع التنمية السياحية في روسيا كان قد طرح في اجتماع سابق بين رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ونائبة رئيس الحكومة الروسية أولغا غولوديتس.