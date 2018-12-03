الأسلحة الروسية تتفوق في أجنحة "إيديكس-2018"

تسجل كبرى شركات الصناعات الروسية العسكرية مشاركة قوية في معرض مصر العسكري "إيديكس - 2018" في نسخته الأولى، وتعرض خلاله نماذجا حديثة من المعدات المروحية والمدرعة والذخيرة.

وتشارك في المعرض الذي تحتضنه العاصمة القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المجمع الحكومي للصناعات العسكرية "روستيخ" يعرض خلاله نماذجا حديثة من المعدات المروحية والمدرعة إضافة إلى الذخيرة.

وتقوم الشركة القابضة "مروحيات روسيا" بعرض مروحية الاستطلاع القتالية الهجومية " Ka-52K" والمروحية متعددة الوظائف Ми-38 (مي-38) التي تعتبر من أكثر المروحيات المدنية أتمتة على مستوى العالم.

طيف واسع من الأسلحة الروسية الثقيلة

بالإضافة إلى ذلك ستقوم رئاسة الشركة بإجراء سلسلة من المباحثات مع مستخدمي المروحيات الروسية التقليديين والمحتملين، كما سيتم بحث المسائل المتعلقة بتقديم خدمات ما بعد الشراء للمعدات المروحية من الإنتاج الروسي التي تم تصديرها سابقا حيث تمتلك أفريقيا أحد أكبر أساطيل الطائرات المروحية الروسية في العالم. بحسب البيان الصحفي الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.

إلى ذلك، تقوم مصانع الشركة المساهمة "المجمع العلمي الصناعي أورال فاغون زافود" بعرض الدبابات T- 90MC وT-90C وT72 وT-55 وناقلة إسناد الدبابات القتالية BMPT وناقلة التسييج الهندسية IMR-3M وناقلة الإصلاح

والإخلاء المدرعة BREM-1M والناقلة العائمة PTC-4 وقاذفة اللهب الثقيلة TOC-1A (ضمن الناقلة القتالية BM-1 والناقلة التعبوية TZM-T) بالإضافة إلى النموذج التخطيطي للمحرك B92C2.

ويقوم "معهد الأبحاث العلمية للكيمياء التطبيقية" بإطلاع المشترين على نماذج تخطيطية (موكيت) من القنابل الدخانية.

أول بلد عربي اشترى السلاح السوفيتي

وأشار مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في "روستيخ"، فيكتور كلادوف، إلى أن روسيا ومصر تحتفلان في العام 2018 بالذكرى 75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأن التعاون العسكري- الفني بينهما له أيضا تاريخ طويل الأمد حيث كانت مصر البلد العربي الأول الذي اشترى الأسلحة من الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضاف: كما وتبقى مصر لسنين طويلة أحد أكبر مشتري المعدات الحربية والأسلحة الروسية في المنطقة وأن التعاون بيننا اليوم يدوم توسعا ضمن مجموعة كبيرة من المجالات، ومشاركة روسيا في إجراءات تماثل المعرض EDEX 2018 تفتح إمكانيات جديدة لهذا التعاون.

بدورها تقوم شركة "روس أوبورون إكسبورت" بعرض حوالي 300 نموذج من الأسلحة والمعدات الحربية الروسية من ضمنها المقاتلات والمروحيات القتالية والمنظومات الصاروخية ومجمعات الصواريخ المضادة للطيران والمجمعات دون طيار والسفن وغيرها، بالإضافة إلى عرض نموذج واقعي من مروحية الاستطلاع القتالية الهجومية الروسية Ka-52.

© Sputnik . Ramil Sitdikov روسيا تعرض 300 سلاح جديد في المعرض العسكري في مصر

وتجدر الإشارة إلى أن "روس أوبورون إكسبورت" والتي تنضوي تحت "روستيخ"، تعتبر الطرف المنظم للجناج الروسي الموحد المتضمن منتجات 11 شركة روسية كبرى مصنعة للأسلحة والمعدات الحربية لكافة صنوف القوات المسحلة.

كما ستنفذ "روس أوبورون" عروضا تقديمية لمعدات الطيران ووسائل الراديو الإلكترونية ووسائل الدفاع الجوي والمعدات البحرية- الحربية والصناعات المخصصة للقوات البحرية والأسلحة الخاصة ووسائل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

الدفاع والتصدي للمجموعات الإرهابية

وصرح مدير عام "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف قائلا: "إننا مستعدون للتعاون في كافة المجالات ذات الطابع الدفاعي بما فيها التصدي للمجموعات الإرهابية بأنواعها. نحن نعرض أغلبية ما تم استحداثه من المنتجات الروسية المخصصة للتصدير والتي تأخذ حاليا وبشكل فعال مكانتها في سوق الأسلحة العالمية. إنني على ثقة بأن منتجاتنا هذه ستنال اهتماما كبيرا لدى ممثلي القوات المسلحة المصرية ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما ولدى الضيوف من الأقاليم الأخرى.

وبالإضافة إلى الجناج الروسي يضم المعرض أجنحة موحدة لكل من فرنسا والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليونان وجمهورية جنوب أفريقيا وبيلاروسيا.

وتعتبر "روستيخ" مؤسسة روسية تم إنشاؤها في العام 2007 من أجل تعزيز عملية تصميم وتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية ذات التقنيات العالية والطابع المدني والعسكري، وتضم ما يزيد على 700 شركة تم تشكيلها حاليا في 11 شركة قابضة تابعة للمجمع الصناعي العسكري و4 شركات قابضة في مجالات الصناعة المدنية بالإضافة إلى ما يزيد على 80 مؤسسة ذات إدارة مباشرة.

وتشمل مؤسسة "روستيخ" مسميات تجارية معروفة ومنها "أفتوفاز" و"كاماز" وشركة "كلاشينكوف" و"مروحيات روسيا" و"VSMPO-AVISMA" و"أورال فاغون زافود" وغيرها.

وتتوزع الشركات والموسسات التابعة لروستيخ في 60 وحدة إدارية روسية وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق أكثر من 100 بلد. وبلغ إجمالي إيرادات "روستيخ" لعام 2017 واحد تريليون و589 مليار روبل و بلغ ربحها الصافي 121 مليار روبل، كما بلغ ربحها دون الاقتطاعات الضريبية 305 مليار روبل وبلغ الراتب المتوسط للعاملين في المؤسسة في العام الماضي 46000 روبل.

ووفقا لإستراتيجية المؤسسة "روستيخ" فإن مهمتها الأساسية تتمثل في توفير التفوق التكنولوجي لروسيا في الأسواق العالمية عالية المنافسة كما يمثل إدخال الأسلوب التكنولوجي الجديد والتكنولوجيا الرقمية إلى الاقتصاد الروسي إحدى الأهداف الرئيسية للمؤسسة.