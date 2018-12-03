جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط تصنيع أسلحة تحت الأرض

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان مركز العلاقات العامة للجهاز: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط نشاط مجموعة أشخاص من سكان مدينة كينيشما، إقليم إيفانوفو، شاركوا في تحديث تصاميم مدنية سرية لأسلحة نارية وفق نظائر عسكرية، وتصنيع الذخيرة وتسويقها".
وتابع البيان بأنه "وبالتالي، تم إحباط نشاط ورشة العمل تحت الأرض بمعدات وأدوات خاصة لتحديث الأسلحة وتصنيع الطلقات".
وذكر البيان أنه تم فتح قضايا جنائية بموجب مادة "الاتجار غير المشروع بالأسلحة"، وكذلك قضية المؤهلات الإضافية لأعمال الجناة.
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال إجراءات التحقيق متواصلة من أجل إثبات تورط أعضاء هذه الجماعة الإجرامية بأعمال محتملة بينها ارتكاب جرائم خطيرة وجسيمة.
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