بيسكوف يحاضر في جامعة موسكو للعلاقات الدولية عن الدور الروسي دوليا

ألقى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، محاضرة أمام طلاب جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، وأجاب عن أسئلتهم.

© Sputnik . Maksim Blinov كيف تجذب الجامعات الروسية الطلاب العرب

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان للجامعة نشر على موقعها الإلكتروني: "ابتدأ اللقاء في صيغة حوار مباشر. أجاب من خلاله السكرتير الصحفي للرئيس عن أسئلة تهم الطلاب حول مجموعة واسعة من المسائل — بدءاً من دور روسيا في الساحة العالمية، واتجاهات التنمية في البلاد إلى أسرار النجاح المهني للصحفي والسكرتير الصحفي. واستمر الاجتماع حوالي ساعتين".

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية تُعد واحدة من أعرق الجامعات الروسية على مستوى روسيا، والعالم ككل، في مجال العلوم الدبلوماسية، وغالباً ما تحتضن محاضرات لكبار المسؤولين من روسيا وعدد من الدول الأخرى.

أسست الجامعة في العاصمة الروسية يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1944، وتضم حالياً 18 مجالاً للتخصص. وتعد على نطاق واسع "جامعة النخبة" في روسيا، بل وإن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لقبها بـ"هارفارد روسيا" تيمناً بالجامعة الأمريكية الرائدة التي تخرّج هو منها.