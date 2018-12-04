وكالة الفضاء الروسية تعلن عن تعرضها لهجوم معلوماتي

فقد قال أوستيمينكو لوكالة "سبوتنيك": "بدأت إعادة التشكيل في هذا المجال لإنشاء شركات صناعية متخصصة، بالصواريخ وبناء المحركات وصنع الأجهزة. وبدأت "روسكوسموس" بالتحرك. ربما يكون الهجوم المعلومات بهذا الصدد. هناك جهات خارجية وداخلية لا تريد أن تستعيد روسيا مكانتها القيادية في الفضاء".
وطلب المتحدث من المجتمع ووسائل الإعلام احترام صناعة الصواريخ الفضائية، التي تخلق درعا نوويا للوطن وأحدث التقنيات الرقمية.
ونوه إلى أن وكالة الفضاء الروسية تؤيد التعاون الكامل مع وسائل الإعلام الذي ينوي الانغلاق عن التواصل معها.
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