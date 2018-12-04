وكالة الفضاء الروسية تعلن عن تعرضها لهجوم معلوماتي

أعلن المتحدث باسم وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" فلاديمير أوستيمينكو عن تعرض الوكالة إلى هجوم معلوماتي، لمنع البلاد من إعادة ريادتها في الفضاء وإظهار المؤسسة الحكومية، بمظهر "الملتهم لأموال الدولة".

فقد قال أوستيمينكو لوكالة "سبوتنيك": "بدأت إعادة التشكيل في هذا المجال لإنشاء شركات صناعية متخصصة، بالصواريخ وبناء المحركات وصنع الأجهزة. وبدأت "روسكوسموس" بالتحرك. ربما يكون الهجوم المعلومات بهذا الصدد. هناك جهات خارجية وداخلية لا تريد أن تستعيد روسيا مكانتها القيادية في الفضاء".

© Sputnik . Nina Zotina لماذا تحوز وكالة الفضاء الروسية 10 مقاتلات

وأشار إلى أن تلك الجهات تحاول بشكل ممنهج تصوير " روسكوسموس " على أنه أكبر المدينين، كما يخلقون صورة الصناعة، التي "تلتهم أموال الدولة"، مؤكدا أن الهدف هو حرمان وكالة الفضاء من الدعم في تشكيل ميزانية الصناعة، التي تقل اليوم نحو 20 مرة عن ميزانية " ناسا ".

وطلب المتحدث من المجتمع ووسائل الإعلام احترام صناعة الصواريخ الفضائية، التي تخلق درعا نوويا للوطن وأحدث التقنيات الرقمية.

ونوه إلى أن وكالة الفضاء الروسية تؤيد التعاون الكامل مع وسائل الإعلام الذي ينوي الانغلاق عن التواصل معها.