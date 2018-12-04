بوتين يبحث مع الرئيس الأرجنتيني إمكانية دخول مصرف روسي للبلاد

أعلن السفير الروسي لدى الأرجنتين، دميتري فيوكتيستوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأرجنتيني، ماوريسيو ماركي، ناقشا خلال لقاء عقد في إطار قمة "العشرين" إمكانية إجراء الحسابات بالعملات الوطنية، ودخول مصرف روسي لهذه الدولة.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح أن موسكو اقترحت على الشركاء في الأرجنتين إجراء الحسابات بالعملات الوطنية.

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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هناك عملية مقايضة بالعملات بقيمة 20 مليار دولار، وهناك مصرف ضخم — "إي سي بي سي" يمكن رؤية مقره من جميع أرجاء المدينة… الصينيون يعملون بنشاط هنا والين إحدى العملات الاحتياطية للأرجنتين، لما لا نقوم بالشيء نفسه مع الروبل؟ ولماذا لا يدخل مصرف روسي إلى هنا يملك القدرة في المقام الأول على خدمة مشاريع كبيرة لمختلف شركاتنا".

وأشار إلى أنه "جرى مناقشة هذه المسائل خلال لقاء وفد يترأسه الرئيس".

واستضافت الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر.