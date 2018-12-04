روسيا تطور مدفعا منقطع النظير

وأطلق على المدفع المطوّر اسم "سبروت-إس دي إم-1".

وقد بدئ باختبار مدفع "سبروت" المحدث. وأجريت له اختبارات على الأرض وفي البحر. وتضمن أحد الاختبارات إنزاله من الطائرة المحلقة في الجو.

وكشف عسكريون عن رضاهم عن هذا المدفع، فيما وعد صانعه بأنه سيأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار.

ستستمر روسيا في اختبار المدفع المطوّر في عام 2019.

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بأن مدفع "سبروت-إس دي إم-1" مشتق من مدفع "سبروت-إس دي". ولا يوجد مثيل له في روسيا وباقي العالم وفقا لرأي خبراء.

ويجاري مدفع سبروت" دبابة "تي-90" من حيث القوة النارية.

© Sputnik . Alexey Filippov مدفع "سبروت-إس دي إم1" الذاتي الحركة المضاد للدبابات

ويمكنه أن يطلق القذائف الخارقة للدروع والقذائف الشديدة الانفجار والقذائف ذات الشظايا والصواريخ الموجهة.

ويتولى 3 أشخاص تشغيله.