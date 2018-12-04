السجن 3 سنوات لروسي أثناء محاولته الانضمام إلى صفوف الإرهابيين

حكمت محكمة إقليم كراسنودار، اليوم الثلاثاء، على شاب في الثامنة عشرة من العمر بالسجن ثلاث سنوات، بعدما ألقي القبض عليه أثناء محاولته مغادرة الحدود الأبخازية، متوجها إلى سوريا للمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

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كراسنودار — سبوتنيك . وجاء في بيان لإدارة التحقيقات: "نظرت المحكمة في كافة الأدلة التي جمعتها إدارة التحقيق في منطقة أدلر بمدينة سوتشي لإدانة تاميرلان محميدوف، البالغ من العمر 18 عاماً، وأدين بالتحضير للمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية".

وأشار البيان إلى أنه تم فتح قضية جنائية استنادا للمواد التي قدمها جهار الأمن الفدرالي الروسي في المنطقة.

وأضاف البيان أنه "وفقاً للتحقيق، وضع الشاب خطة ما بين الفترة من آذار/مارس إلى كانون الأول/ديسمبر 2017، تهدف إلى تهيئة الظروف لدخول الجمهورية السورية للانضمام والمشاركة في تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا]".