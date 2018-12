سلاح الليزر يباشر مهمته القتالية في روسيا

وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) لسان حال القوات المسلحة الروسية إن أنظمة "بيريسفيت" الليزرية أخذت نوبتجيتها القتالية التجريبية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبدأت القوات الروسية تتسلم نوعيات جديدة من الأسلحة التي تستند إلى المبادئ الفيزيائية الجديدة منها سلاح الليزر، منذ عام 2017.

وتلقى أفراد الوحدات التي حصلت على هذا السلاح التدريبات المناسبة في أكاديمية موجايسكي العسكرية وفي منشآت صناعية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سلاح الليزر في الأول من مارس/آذار 2018. ثم تم اختيار اسم "بيريسفيت" له.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation

ليزر "بيريسفيت"