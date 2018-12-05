إنتاج أول مروحيات "كا-62" في عام 2020

تعتزم شركة "مروحيات روسيا" ببدء الإنتاج التسلسلي لمروحيات "كا-62" المتعددة الأغراض في عام 2020، إذ سيتم إنتاج أول 4 مروحيات من هذا الطراز.

وقال مدير شركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي لوكالة "سبوتنيك": "تجري حاليا اختبارات الاعتماد المصنعي. ونخطط لعرض الطائرة التجريبية خلال معرض "ماكس" ضمن إطار برنامج الطيران للعام المقبل. ونعمل بنشاط على التعاقد الأولي لسلسلة، وفي عام 2020، تخطط لإنتاج 4 مروحيات وبيعها".

ووفقا لأقواله، فيمكن إنتاج نسخة للتصدير الخارجي على أساس "كا-62".

وأضاف: "برأينا فإن المروحية ناجحة… وتملك "كا-62" القدرة للانتقال إلى النسخة الخارجية، بعد إطلاق مروحية الركاب. ونأمل أن تظهر النسخة الخارجية في الفترة ما بين 2022-2023".

وقد صممت المروحية المدنية المتعددة الأغراض "كا-62" لنقل الركاب وتقديم المساعدة الطبية الطارئة والعمليات الجوية والمراقبة ونقل البضائع والقيام بالدوريات ورصد البيئة. كما تتمكن المروحية من تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء من المناطق الجبلية، بفضل القدرة على الارتفاع العالي وتحمل الوزن الكبير. وقد استخدم في صنع المروحية معدات إلكترونية روسية الصنع، مع أحدث نظام لمراقبة معدات المروحية.