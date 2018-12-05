هيئة الأركان الروسية تكشف ما ترصده الاستخبارات بشأن قافلات نفط

موسكو —سبوتنيك. وقال غيراسيموف خلال اجتماعه مع ملحقين عسكريين أجانب: "تسجل وسائل الاستطلاع الروسية بشكل قوافل تنقل النفط، قادمة من المناطق الشرقية من سوريا، التي يسيطر عليها التحالف، متوجهة إلى أراضي تركيا والعراق.
وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء على 23 ألف مسلح في سوريا وتحرير 387 حي سكني من أيدي المتطرفين خلال عام واحد.
وأوضح أن الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بدأت بالنشاط وتوسيع مناطق نفوذها شرق الفرات في سوريا.
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