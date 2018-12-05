هيئة الأركان الروسية تكشف ما ترصده الاستخبارات بشأن قافلات نفط

أكد رئيس هيئة الأركان الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، أن الاستخبارات الروسية ترصد بشكل دوري دخول قافلات نفط من شرق سوريا إلى أراضي تركيا والعراق.

موسكو —سبوتنيك. وقال غيراسيموف خلال اجتماعه مع ملحقين عسكريين أجانب: "تسجل وسائل الاستطلاع الروسية بشكل قوافل تنقل النفط، قادمة من المناطق الشرقية من سوريا، التي يسيطر عليها التحالف، متوجهة إلى أراضي تركيا والعراق.

© Sputnik . Alexey Kudenko روسيا: أمريكا تهدف إلى تقسيم سوريا

وتابع غيراسيموف أنه "في الوقت نفسه، الأموال الآتية من بيع المنتجات النفطية، تذهب إلى تمويل ارهابيي داعش [المحظور في روسيا]".

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم القضاء على 23 ألف مسلح في سوريا وتحرير 387 حي سكني من أيدي المتطرفين خلال عام واحد.

وأوضح أن الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بدأت بالنشاط وتوسيع مناطق نفوذها شرق الفرات في سوريا.