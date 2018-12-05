أسلحة الإرهابيين المصادرة في سوريا تعرض لأول مرة في مدينة روسية

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عرض لأول مرة أسلحة للإرهابيين استولت عليها القوات الروسية في مدن سورية خلال العملية العسكرية، في مدينة سامارا روسية.

tvzvezda العثور على أسلحة من مخلفات الإرهاب في حمص السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب في بيان: " افتتح اليوم معرض للأسلحة التي تم مصادرتها عليها (في سوريا) في متحف ألابينا في مدينة سامارا، كان يستخدمها الإرهابيون في الجمهورية العربية السورية ، يتم عرض أكثر من 40 قطعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من المسلحين أو تم العثور عليهم في مواقع ومخابئ تركها المسلحون".

وأشار البيان إلى أن العديد من هذه الأسلحة، أسلحة أجنبية الصنع، من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا ودول أجنبية أخرى، وكذلك أسلحة يدوية الصنع، وسيستمر المعرض لغاية يوم الجمعة المقبل.