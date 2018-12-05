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16:41 05 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    "اللبن الأكثر فائدة"... ابتكار جديد للباحثين الروس يستحق التعرف على خصائصه

    © Sputnik . Рамиль Ситдиков
    روسيا
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    تمكن باحثون روس من تحسين الخصائص المفيدة بشكل كبير لمنتجات الألبان المخمرة، على وجه الخصوص اللبن، وذلك بفضل الموجات فوق الصوتية، وقامت إحدى المجلات العلمية الشهيرة بنشر نتائج الاختبارات.

    فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Vladimir Radionov
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    تمكنت مجموعة من الباحثين في جامعة جنوب الأورال الحكومية في مدينة تشيليابينسك الروسية، مع زملاء من جامعة الزراعة الحكومية الروسية في موسكو، والمعهد الوطني للتكنولوجيا في الهند "فاريندال"، من تحسين الخصائص المفيدة بشكل كبير لمنتجات الألبان المخمرة، على وجه الخصوص اللبن، وذلك بفضل الموجات فوق الصوتية، علما أن نتائج الاختبارات تم نشرها في مجلة " Ultrasonics Sonochemistry".

    ويعتبر مركب "الكفيران" من السكريات المتعددة القابلة للذوبان في الماء من بين فطريات اللبن، ويتمتع هذا المركب بخصائص مضادة للميكروبات والتئام الجروح بشكل مبكر، كما يعمل على خفض ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك من المعروف عنه أن له تأثير مضاد للأورام وقادر على زيادة المناعة الوقائية. وكل ذلك دفع العلماء إلى محاولة زيادة محتوى الكفيران في المنتج النهائي.

    وفي هذا السياق تحدثت رئيسة قسم الأغذية والتكنولوجيا الحيوية في المدرسة الطبية البيولوجية لجامعة جنوب الأورال الحكومية، البروفسورة إيرينا بوتوروكو، لـ"سبوتنيك" قائلة:

    "إن الهدف الرئيسي من بحثنا هو زيادة محتوى الكفيران في مشروب الحليب المخمر. ولتحقيق هذا الهدف قمنا بتعريض الحليب للإشعاع بالموجات فوق الصوتية".

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    © Sputnik .
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    وأشارت الباحثة إلى أن المشروب الصحي مصنوع بطريقة كلاسيكية أي من الحليب الذي يضاف إليه الخميرة. وفي عملية التخمر (للحصول على اللبن من الحليب) يتراكم اللبن الخالي من السكريات المتعددة.

    موضحة أن الابتكار الجديد يكمن في معالجة الحليب بالموجات فوق الصوتية قبل عملية التخمر، وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون بأن عملية تراكم الكفيران تحدث بشكل أسرع ومحتواه في المنتج يزداد بشكل كبير.

    بدورها، أوضحت الدكتورة إيرينا كالينينا من جامعة جنوب الأورال الحكومية بهذا الشأن قائلة: "إن تأثير الموجات فوق الصوتية مهم للغاية، وما يدعو للإثارة هو أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الموجات فوق الصوتية هي التي تحفز نمو الكائنات الدقيقة المفيدة، أم أنها تثبطها، وبالتالي يتم إنتاج الكفيران كرد فعل دفاعي. قررنا تحديد طرق العمل مع الموجات فوق الصوتية، الضرورية لتكثيف هذه العملية، والحفاظ في الوقت نفسه على جميع الخصائص الاستهلاكية للمنتج النهائي. لقد سمحت لنا النمذجة الرياضية بتحديد طرق العمل المثلى ومدة التعرض للموجات فوق الصوتية".

    في وقت سابق حصل العلماء من المدرسة الطبية البيولوجية العليا من جامعة جنوب الأورال الحكومية على براءات اختراع لاستخدام الموجات فوق الصوتية لدى الحصول على مستخلصات جافة ومشروبات اللبن المخمرة وإعادة إنتاج مسحوق الحليب ومنتجات اللحوم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, اللبن, ابتكار, جامعة جنوب الأورال الحكومية, وزارة التعليم الروسية, روسيا الاتحادية
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