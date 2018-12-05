نوفاك يصف لقاءه بنظيره السعودي قبيل اجتماع "أوبك+" بالجيد

وصف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لقاءه بوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة "أوبك+"، بالجيد.

فيينا — سبوتنيك. وكتبت وزارة الطاقة الروسية تغريدة: "ألكسندر نوفاك التقى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبيل اجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبلدان "أوبك" وخارجها في فيينا".

© AP Photo / Fernando Llano نوفاك: روسيا تتطلع لتكون ضمن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي

وعلق الوزير على اللقاء، قائلا: "نعم اللقاء كان جيدا".

وفي وقت سابق، صرح نوفاك على هامش قمة مجموعة العشرين، في رد على مستقبل الاتفاق بين دول أوبك والدول من خارجها (أوبك+): "ما زلنا نحتاج للتنسيق في كل شيء، ونريد أن نتفق على المقاربات قبل الاجتماع الوزاري، قبل فيينا، وكل القرارات سوف يتم اتخاذها بالأيام المقبلة".

وتستضيف فيينا اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج لدول "أوبك +"، ثم وزراء "أوبك" ويليهم كافة المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.