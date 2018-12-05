روسيا تنتج أعدادا غفيرة من الصواريخ المزودة برأس نووي فرط صوتي

أعلن ذلك الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

Russian Ministry of Defense بالفيديو...سلاح الليزر يباشر مهمته القتالية في روسيا

وكانت تقارير إعلامية قالت، في وقت سابق، إن منظومات صواريخ "أفانغارد" ستدخل الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2019.

ويتميز صاروخ "أفانغارد" بأنه يحمل رأسا مدمرا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

ويستطيع الرأس الحربي الخاص بمنظومة صواريخ "أفانغارد" أن يحلق من خلال الاعتماد على الذات إلى قارات بعيدة عبر طبقات كثيفة من غلاف الأرض الجوي حيث يستحيل اعتراضه.

ويمكن أن تصل سرعته إلى ما يعادل 20 ضعف سرعة الصوت.

وتقدّر قوة الرأس النووي الخاص بمنظومة صواريخ "أفانغارد" بما يزيد على 2 ميغا طن.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن قوة الرؤوس النووية الاستراتيجية التي تمتلكه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجمهورية الصين الشعبية حاليًا لا تتجاوز 1 ميغا طن.