على أساس مصنع "حلوان"... قسم صيانة لـ"مروحيات روسيا" في مصر

كشفت شركة "مروحيات روسيا" القابضة، أنها ستحصل في العام المقبل على ترخيص بافتتاح قسم صيانة لها في مصر لإصلاح مروحيات "مي - 8/17".

© Sputnik . Egueniy Byatov الأسلحة الروسية تتفوق في أجنحة "إيديكس-2018"

موسكو — سبوتنيك. وفي بيان لها أفادت "مروحيات روسيا" القابضة، اليوم الأربعاء، أنها ستحصل في العام المقبل 2019 على ترخيص بافتتاح قسم صيانة لها في مصر لإصلاح مروحيات "مي-8/17."

وفي بيان لها قالت: إن شركة "مروحيات روسيا" القابضة على وشك الانتهاء من إنشاء مركز صيانة وتصليح المروحيات من طراز مي8/17 ، على أساس مصنع حلوان للصناعات المتطورة. وتخطط الشركة للحصول على رخصة افتتاح هذا المركز في عام 2019."

ولفت البيان إلى أن المركز سيقوم بخدمة وإصلاح المروحيات في المرحلة الأولى من طراز "مي-17-1 بي"، و"مي 8 تي"، التي تستخدمها القوات الجوية المصرية، ومن المقرر في المستقبل أن تتم صيانة مروحيات من طراز "مي-17 بي-5".

هذا وتدخل شركة "مروحيات روسيا" في مجموعة شركات "روستيخ". وفي شباط/ فبراير 2017، اتفق اتحاد مكون من الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ومؤسسة الشرق الأدنى، على شراء 25 بالمئة من أسهم الشركة بمبلغ 600 مليون دولار، ولكن الاتحاد اشترى 12 بالمئة فقط بمبلغ 300 مليون دولار. وفي وقت لاحق، اهتم بحزمة "مروحيات" مستثمرون من الهند، ولكن لم يتم التوصل إلى أكثر من الاهتمام حتى الآن.