روسيا تطبع أعضاء صغيرة في الفضاء للمرة الأولى في التاريخ

أعلنت الخدمة الإعلامية لشركة "إنفيترو" لوكالة "سبوتنيك" أنه وللمرة الأولى في التاريخ، بدء طباعة أعضاء صغيرة على متن محطة الفضاء الدولية.

وأضافت الشركة "بدأ رائد الفضاء، أوليغ كونونينكو، الذي سبق وتم تدريبه للعمل في مجال الطابعات الحيوية، في تجربة طباعة الأنسجة الحية في 4 ديسمبر/ كانون الأول في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت موسكو. ونتيجة للتجربة، يجب الحصول على أنسجة الغضروف وأعضاء للغدة الدرقية".

وسيتم إرسال نتائج الدراسة إلى الأرض في ديسمبر 2018، ومن ثم سيتم التحقق منها وستنشر النتائج في بداية عام 2019.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال طابعة حيوية خاصة بها إلى محطة الفضاء الدولية في ربيع عام 2019.

وكانت روسيا ستطلق أول جهاز من هذا النوع إلى الفضاء في 11 أكتوبر، لكن لم يحدث ذلك بسبب حادثة تعطل الصاروخ الحامل. وبعد فترة قصيرة، أعد المطورون نسخة أخرى من الطابعة، وفي 3 ديسمبر تم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية.