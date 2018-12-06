رد بسيط من روسيا على مبادرة صاروخية أمريكية

كشف الرئيس الروسي ماذا تفعل بلاده ردا على توجه الولايات المتحدة الأمريكية لإحراز نوع محدد من الصواريخ.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، رغبة الإدارة الأمريكية في الانسحاب من اتفاقية لا تسمح لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بحيازة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى، مدعيا أن روسيا لم تعد تتقيد بهذه الاتفاقية.

وفي الخامس من ديسمبر، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماذا تفعل روسيا في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الاتفاقية التي تُلزم دولتين فقط هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالتخلص من الصواريخ المتوسطة والأقل مدى في حين تصنع دول أخرى هذا النوع من الصواريخ.

© Sputnik . Vladimir Rodionov صواريخ متوسطة المدى "إر سي دي - 10" السوفيتية

وقال بوتين إنه من الواضح أن الأمريكيين باتوا يرون ضرورة أن تملك بلادهم أيضا هذا السلاح.

وعن رد فعل روسيا قال بوتين إن "الرد من جانبنا بسيط".

وأوضح: "أننا أيضا سنفعل ذلك".