وأبلغ الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ملحقين عسكريين أجانب، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، أن روسيا ترفع إمكانيات قواتها النووية.

وتضطر روسيا لأن تفعل ذلك ردا على قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير منظومة الدفاعات المضادة للصواريخ.

وفي رد فعل منها تقوم روسيا بتطوير قوات الصواريخ الاستراتيجية، وترفع إمكانيات صواريخها لاختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

فمثلا، تم تزويد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بنوع جديد من الصواريخ هو "يارس".

وبدأت روسيا الإنتاج الصناعي لمنظومات صواريخ "أفانغارد" المزودة برأس مدمر سريع جدا من المستحيل اعتراضه.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation

إطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا