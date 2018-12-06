أمريكا تنصب هدفا جديدا للقصف الروسي

من الممكن أن تظهر قاعدة عسكرية أمريكية في الأراضي البولندية عند حدود روسيا.

وأكد مصدر في وزارة الخارجية البولندية لمندوب صحيفة "ازفستيا" الروسية أن وارسو وواشنطن تدرسان إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أوجيش البولندية القريبة من مدينة كالينينغراد الروسية.

وقال المصدر إن هناك عدة أماكن لإقامة القاعدة العسكرية الأمريكية منها مدينة أوجيش التي سيتم اختيارها على الأرجح.

وعبر المصدر عن اعتقاده بأن إقامة القاعدة الأريكية في هذه المدينة ستتيح للقوات الأمريكية توفير الأمن لبولندا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا.

يجدر بالذكر أن السلطات البولندية أعلنت استعدادها لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية تُعرف باسم "فورت ترامب" في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف وقتذاك إن موسكو لن تسمح بالإخلال بميزان القوى.

ومن جانبه نبه السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش إلى خطورة نوايا السلطات البولندية، ملمحا إلى احتمال أن تقوم روسيا برد باستخدام السلاح الناري.

© AFP 2018 / Jung Yeon-Je قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية

وقال السيناتور الروسي إن روسيا ستنظر إلى قاعدة عسكرية أمريكية في حال إقامتها في الأراضي البولندية عند الحدود الروسية، على أنها هدف يجب تدميره بواسطة السلاح الناري.