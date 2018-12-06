هجمات إلكترونية يومية على مصرف "سبيربنك" الروسي

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك"، أكبر بنك روسي، ستانيسلاف كوزنيتسوف، أن البنك يستمر في تسجيل أقوى هجمات للقراصنة على أنظمته، وأنه كل يوم هناك هجومان أو ثلاثة.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف، للصحفيين:

"في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، تم تسجيل ستة هجمات إلكترونية قوية على موارد "سبيربنك"، حيث لم تلحق الضرر بالبنية التحتية للمصرف ولم تؤثر على عملياته بأي شكل من الأشكال… ولم تتوقف هذه الهجمات الإلكترونية منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر، ولا تزال هذه الهجمات على موارد "سبيربنك" مستمرة، هناك ثلاثة هجمات من هذا النوع في اليوم".

يذكر أن جغرافية حضور "سبيربنك" تغطي 22 بلدا، بما في ذلك بيلاروس وكازاخستان وتركيا وسويسرا، وعدد من البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية. وكان رئيس "سبيربنك"، غيرمان غريف، قد أعلن في منتصف آذار/ مارس عام 2016 أن المصرف سيقوم في عامي 2016-2017 بتخفيض عدد من فروعه وأقسامه في أوروبا. وفي الوقت نفسه، فإن المصرف سيستثمر في تطوير نماذج الأعمال الجديدة ومنصة تكنولوجية جديدة.