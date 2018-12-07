تجربة سورية تمكّن "الصياد الليلي" من تدمير مخابئ محصنة

فقد قررت قيادة القوات الجوية الروسية تسليح المروحيات الضاربة المعروفة باسمي "أليغاتور" (التمساح) و"الصياد الليلي" بصواريخ "إس-13دي إف".

ويحمل صاروخ "إس-13دي إف" العبوة الناسفة التي تخرق أولاً جدار المنشأة المحصنة، ثم تدمر المنشأة بتفجير نفسها.

ويستطيع رأس صاروخ "إس-13دي إف" أن يخترق جداراً خرسانياً تبلغ سماكته 1 متر.

وتنوي القوات الجوية الروسية اقتناء 3000 صاروخ "إس-13دي إف" وهو صاروخ مطوّر مشتقّ من صاروخ "إس-13" الذي تعود صناعته إلى القرن الـ20.

© Sputnik . Aleksandr Vilf مروحية "كا-52 أليغاتور"

وأفادت صحيفة روسية بأنه تم تطوير صاروخ "إس-13" على ضوء تجربة استخدام صواريخ "إس-8" ضد استحكامات الإرهابيين في سوريا.

وذكرت صحيفة "ازفستيا" أن طائرات الهليكوبتر الروسية استخدمت في بداية الحرب ضد الإرهاب في سوريا صواريخ "إس-8" النمطية. ولكن تبين أن هذه الصواريخ وهي من عيار 80 ملم، ليست قادرة على تدمير المخابئ المحصنة وهو ما استوجب تطويرها.