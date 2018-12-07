رئيس الوزراء اليوناني يجري محادثات في موسكو مع بوتين وميدفيدف

يقوم رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، بزيارة إلى روسيا، سيجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف.

موسكو — سبوتنيك. وسيبدأ رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الجزء الرسمي من زيارته إلى روسيا التي يقوم بها بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

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وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية، أن ميدفيديف وتسيبراس سيبحثان التعاون والمشروعات التجارية والاقتصادية في قطاعي الطاقة والزراعة خلال الاجتماع، قبيل لقاء الأخير بالزعيم الروسي.

وفي سياق متصل، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت سابق، أن موسكو تعول لإنهاء فترة العلاقات المتوترة بين اليونان وروسيا على خلفية عدد من النزاعات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية لرئيس الوزراء اليوناني لها أهمية خاصة.

وكان من المقرر أن يزور تسيبراس موسكو في النصف الثاني من عام 2018، لكن الزيارة أصبحت موضع شك بسبب الخلاف الدبلوماسي بين اليونان وروسيا، حيث أعلنت أثينا في أوائل تموز/يوليو عن طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد. وفي 6 آب/أغسطس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تدابير معاملة بالمثل.

وقال تسيبراس، في 9 أيلول/سبتمبر، إن اليونان تعمل على استعادة العلاقات مع روسيا، وأن لديه دعوة لزيارة روسيا في عام 2018، ويأمل أن يعمل دبلوماسيو البلدين على هذه المسألة، وبأن يعمل الطرفان من أجل استعادة الوضع الطبيعي من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.