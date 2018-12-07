"كلاشنيكوف" تفصح عن إمكانيات طائرتها الجديدة

صنعت شركة "كلاشنيكوف" الروسية المصنعة للأسلحة والمعدات العسكرية طائرة جديدة من دون طيار.

وأعلن فلاديمير دميترييف، المدير العام لشركة "كلاشنيكوف"، إمكانيات وقدرات الطائرة الجديدة التي تظهر في فيديو نشرته قناة "زفيزدا".

وأشار المدير العام إلى أن الطائرات المسيَّرة من فئة "زالا أركتيك" يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية وخصوصا في مراقبة السواحل والمياه الإقليمية.

كما يمكن استخدامها لإجراء الأبحاث وتأمين الملاحة البحرية.

وصُممت طائرات "زالا أركتيك" للعمل في منطقة القطب الشمالي.

© Sputnik . Sergey Guneev منتجات شركة "كلاشنيكوف"

ويمكنها أن تقوم بمهمتها على بعد 100 كيلومتر، وهي مزودة بنظام خاص بها لتحديد الأماكن عبر الأقمار الصناعية يُعرف اختصارا بـGIRSAM.

ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة 250 دقيقة.